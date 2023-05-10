Технологии 10 мая 2023, 08:20 Отель в Сингапуре взял на роботу российского робота Михалыча «Промобот»: российский робот начал работать в отеле Сингапура Unsplash

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Один из отелей в Сингапуре установил у себя робота Promobot. Его разместили на стойке ресепшена для обслуживания клиентов, проверки документов и выдачи ключей. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

По его словам, сотрудники отеля назвали робота Михалыч. Он встречает гостей, регистрирует их, осуществляет выписку, выдает карты-ключи от комнат.

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Этот робот — пока единственный в России имеет встроенную систему check-in, которая позволяет распознавать паспортные данные и предоставляет ключи доступа к необходимым номерам. Помимо этого, робот умеет вызывать такси и оформлять трансфер. С его помощью постояльцы также могут получить консультацию.

Компанию «Промобот» основали в Перми в 2015 году. С того же года она стала резидентом «Сколково». Сегодня «Промобот» является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.

Роботы компании функционируют в качестве гидов и консьержей, администраторов, промоутеров и консультантов в 43 странах мира.