Технологии 19 марта 2023, 03:16 Отечественный Android начали разрабатывать в России «Коммерсант»: в России приступили к разработке отечественной мобильной ОС Android РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники рынка IT занялись разработкой отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, проект курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Разработку планируется представить вице-премьеру Дмитрию Чернышенко уже весной.

Реклама

Эту необходимость объяснили тем, что после начала спецоперации многие приложения российских разработчиков удалили из зарубежных магазинов.

Реклама

На первом совещании присутствовали представители VK, «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома», «Открытых мобильных платформ», разработчики «Лаборатории Касперского» и другие.

Ранее анонсировались планы VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» учредить компанию, которая создаст новую мобильную операционную систему на базе Android. Также сообщалось о планах создать платформу совместимых с этой ОС мобильных сервисов, которая сможет заменить Google Mobile Services. Планируется, что новая операционная система быстро наберет популярность из-за своей совместимости с многими приложениями.