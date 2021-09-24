Отечественные инженеры создали планетоход для изучения спутника Сатурна

Российские специалисты создали планетоход, который предназначен для исследования Титана. Это спутник «Сатурна», пишут «Известия».

Сайт телеканала «Звезда» рассказал, что у планетохода особый способ передвижения. Он основан на применении двух винтов, которые похожи на те, что крутятся внутри мясорубки. По данным издания, аппарат способен передвигаться по воде, суше и болотистой местности. Ученые уточнили, что зонд будет лететь до Титана около 10 лет.

«Чтобы сохранить возможность размещения на борту аппаратуры, необходим ряд гравитационных маневров», — добавили разработчики.