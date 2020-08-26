Россиян оградят от звонков банковских мошенников

Россиян защитят от звонков мошенников, которые представляются сотрудниками банков. В течение двух лет сотовые операторы и банки создадут технологию, которая будет блокировать такие звонки.

Как сообщает газета «Известия», новая антифрод-система, блокирующая звонки мошенников клиентам банков, будет также работать и в обратном направлении — вызовы от злоумышленников, под видом клиентов в банки проходить не будут.

Уже отобраны первые восемь инноваций, которые будут тестировать в «цифровых песочницах». Данная технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например их длительность и количество. Также подготовлены необходимые изменения в федеральный закон «О связи», связанные с обработкой сведений операторами и передачи их банкам.

Однако эксперты считают, что эффективность продукта не убережет граждан на 100% или может оказаться низкой.

«Практика показывает: мошенники очень гибко адаптируются под вводимые ограничения, и есть вероятность, что они смогут найти способ «обойти» и такую защиту, — пояснил руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Ранее специалисты рассказали, как определить, что звонят мошенники не поднимая трубку. Для этого можно использовать специальное приложение.