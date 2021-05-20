Эксперт научил, как защититься от взлома Telegram

Для защиты Telegram-аккаунта от взлома, пользователям нужно быстро реагировать на сообщения мессенджера с кодами верификации и немедленно блокировать в настройках чужие сессии в аккаунте. Проверить, заходил ли кто в учетную запись кроме вас, можно в настройках безопасности.

Такой совет в беседе с агентством экономических новостей «Прайм» дала партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. По ее словам, в случае обнаружения посторонней активности, нужно принудительно завершить чужую сессию.

«Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев», — пояснил эксперт.

Соколова подчеркнула, что любой злоумышленник, которому удастся перехватить доступ к чужому телефону или подсмотреть код верификации, сможет взломать Telegram.

Завладеть чужой учетной записью можно также с помощью клонирования сим-карты и путем перехвата смс-сообщений. В любом случае, подозрительную сессию можно будет прервать после прихода кода верификации. Его присылают на все устройства.

После объявления о новой политике мессенджера WhatsApp, мошенники начали рассылать послания о то, что пользователям придется платить за каждое сообщение в случае от отказа от нового соглашения.