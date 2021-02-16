Оценены риски излучения от вышки связи рядом с домом

Работающая вышка сотовой связи безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Так что граждане могут спать спокойно и ходить по улицам безо всяких опасений, считает шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Государство, как рассказал Букштейн в интервью радио Sputnik, строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них. Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Как отметил эксперт, не нужно думать, что вышку просто захотели и поставили. По его словам, в связи это невозможно.

«Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может», — отметил Букштейн.

По его словам, источники сигналов находятся достаточно высоко над землей, а еще они не такие мощные, чтобы у человека под этой вышкой «закипел мозг». Эксперт заверил, то «это байки досужих людей».

Букштейн полагает, что работающая на кухне микроволновка дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи.

Доктор Евгений Комаровский заявлял ранее, что у современных людей слабый иммунитет из-за повсеместной чистоты, в которую дети попадают сразу после рождения. Естественный щит организма крепнет, если встречается с миллиардами бактерий. Доктор подчеркнул, что современные дети оказались в еще более сложных условиях для формирования иммунитета из-за пандемии коронавируса, во время которой везде используют санитайзеры, дезинфекторы и ультрафиолетовое облучение.