Аналитики назвали причины отказа Apple от производства iPhone 12 mini

Продажи iPhone 12 mini установили антирекорд по интересу пользователей среди всех гаджетом Apple. Компания приостановила производство этих аппаратов и вряд ли вернется к подобным устройствам в будущем. Об этом говорится в исследовании аналитической компании TrendForce.

О том, что продажи iPhone 12 mini не задались стало известно по предварительным итогам 2020 года. Тогда доля проданных гаджетов среди всех смартфонов Apple составила всего 5%. Большинство пользователей переключились на устройства с большим экраном, чтобы смотреть видео.

Аналитик JP Morgan Уильям Ян заявил в беседе с Reuters, что слабый спрос на маленькие по размерам iPhone 12 mini заставит Apple прекратить производство во втором квартале.

По прогнозам специалистов в сентябре 2021 года Apple представит новый iPhone с предварительным названием 12s. При помощи новинки компания попытается захватить часть освобожденного рынка после отказа Huawei выпустить смартфоны высокого класса.

По прогнозам, годовой объем производства iPhone к концу 2021 года вырастет примерно на 12,3% до 223 миллионов единиц. Новых наворотов в новом смартфоне не будет, но инженеры серьезно оптимизируют уже действующей функции.