Технологии 10 января 2024, 16:44 От ледоколов до эндопротезов: как российские масла работают в самых сложных механизмах Автор фото Стоян Васев

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Широкое применение российских моторных и индустриальных масел, а также специализированных смазок «Газпромнефть — смазочные материалы» представили в специальном проекте «Лучшие для лучших». Интерактивная визуализация демонстрирует, как высокотехнологичная продукция обеспечивает надежную работу самых современных моделей техники и промышленного оборудования.

Digital-проект наглядно объясняет, в каких узлах техники используют смазочные материалы, и какую роль они играют в разных сферах промышленности. Так, масла «Газпромнефть-СМ» помогают ледоколам прокладывать путь до Северного полюса и круглогодично осуществлять навигацию в Арктической зоне. Благодаря уникальным турбинам самые мощные в мире ледокольные суда развивают скорость до 22 узлов и способны пробивать лед толщиной до трех метров.

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Но для надежной работы турбогенераторов необходима специальная продукция: масло с повышенной вязкостью и устойчивостью к резким перепадам температур. Эксперты Научно-исследовательского центра компании создали формулу, которая защищает высокотехнологичные механизмы эффективнее аналогов и позволяет установкам безостановочно работать в течение целого года.

Также можно детально рассмотреть, как работают масла в самых крупных самосвалах и спортивных багги, на буровых установках и металлопрокатных комплексах, узнать, как специальные охлаждающие жидкости помогают создавать инновационные эндопротезы. Эксперты разрабатывают рецептуры с помощью цифрового сервиса «Алхимик» на базе искусственного интеллекта. Сегодня в России создаются и внедряются в производство синтетические базовые масла и собственные присадки, что позволяет снизить зависимость от импортных поставщиков, значительно расширить высокотехнологичную линейку смазочных материалов для всех отраслей экономики.