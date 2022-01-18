Россиянам рассказали, как защититься от киберпреступников

Чтобы защититься от киберпреступников, достаточно следовать всего лишь трем рекомендациям. Таким мнением поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, пишет Lenta.ru.

По мнению специалиста, крайне важно регулярно обновлять установленные приложения. Таким образом человек сможет устранить уязвимости в ПО.

Кроме того, по мнению Лукацкого, важно выбирать для своих аккаунтов длинные пароли. Они должны быть более 10-12 символов.

«Совершенно необязательно, чтобы пароль содержал какие-то цифры, спецсимволы, верхние и нижние регистры и так далее, главное, чтобы он был длинным и это не было какое-то слово», — подчеркнул эксперт.

Также, отметил специалист, эффективным решением для защиты от мошенников будет установка многофакторной аутентификации. Эту функцию стоит подключить на госуслугах, в соцсетях и интернет-банках.