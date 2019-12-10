СМИ рассказали о единой регистрации от Apple на российских ресурсах

Возможность авторизации при помощи Apple ID появилась на российских интернет-ресурсах. Регистрация на сайтах и приложениях происходит в один клик, а личные данные пользователя не передаются третьим лицам.

Технология, уверяют в Apple, убережет человека от навязанных рассылок. Функция уже поддерживается несколькими ресурсами, в том числе «Утконосом», Aviasales.ru, фитнес-приложением «Ходьба с GetFit» и другими ресурсами, сообщила газета «Известия».

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Сервис Sign in with Apple («Вход с Apple») появился осенью 2019 года в операционной системе iOS 13. Идея в целом не нова. Однако, уверили специалисты, Apple не передает личные данные пользователей разработчикам приложений, как, например, Facebook или Google.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что при регистрации на посторонних ресурсах Apple создает подставную электронную почту. Личный адрес клиента остается скрыт, что в итоге защищает пользователей от получения спама, навязанных рассылок и вероятности взлома аккаунта.