Технологии 18 августа 2023, 15:30 Останавливающий кровь «тканевый пистолет» представили на «Армии-2023» Способный останавливать кровь «тканевый пистолет» представили на «Армии-2023» РИА «Новости»

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На форуме «Армия-2023» представили ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», который может останавливать кровь и лечить раны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Новинку показали специалисты военного инновационного технополиса «Эра». Наукоград представил на форуме свыше 60 экспонатов своих разработок.

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«Ручной автономный комплекс „Тканевый пистолет“ <...> останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами», — отметили в ведомстве.

Разработка устроена так, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке. Благодаря этому гель затвердевает снаружи, оставаясь жидким внутри. «Тканевый пистолет» будет помогать восстанавливать раны гораздо быстрее традиционных методов лечения.

Также технополис представил на форуме учебно-тренировочный комплекс для отработки уничтожения беспилотников из стрелкового оружия. С помощью новинки, как уточнили в ведомстве, можно получить полный опыт стрельбы по дронам без использования боевых патронов и ликвидации мишени.

На «Армии-2023» представитель концерна «Высокоточные комплексы» Виталий Булгаков рассказал об отечественной снайперской винтовке «Астарта». По его словам, она превзошла своего американского конкурента Barrett.