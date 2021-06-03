Названы опасные для здоровья особенности смартфонов

Несмотря на укоренившееся среди многих россиян мнение о радиоактивности смартфонов, на самом деле такой опасности нет. В российских требованиях к телефонам SAR (Specific Absorption Rate) речь идет об электромагнитном излучении, которое не должно быть выше 1,6 Вт.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Радиации опасаться совершенно не стоит, но стоит учитывать, что каждый телефон излучает электромагнитное излучение. Причем от модели к модели могут быть отличия в мощности излучения, так как все производители используют различные модули внутри техники», — отметил эксперт.

Специалист уточнил, что без электромагнитного излучения никакие гаджеты работать не будут, так как смартфоны связываются с сотовыми вышками. Но большинство производителей соблюдают SAR, и беспокоиться об излучении нет смысла. Но нанести вред могут телефоны неизвестных марок, несертифицированные в России.

Однако Станислав Косарев признал, что даже самые известные производители гаджетов иногда допускают превышение уровня до 2 Вт/кг. Слухи о вредном излучении выгодны мошенникам, которые в интернете продают его «нейтрализаторы». Они могут только ухудшить работу смартфона в нормальном режиме.

«Таким образом, при попытке нейтрализовать излучение с помощью специальных чехлов и наклеек вы зачастую, наоборот, увеличиваете излучение до максимума, что потенциально может наносить минимальный вред организму», — подчеркнул эксперт.

Для пущего успокоения он посоветовал использовать телефон на расстоянии с помощью гарнитуры и не класть включенный гаджет на ночь под подушку.

Российская компания сообщила, что начнет выпуск отечественных смартфонов под собственным брендом F+ pro на операционной системе «Аврора». Приобретать его будут корпорации и предприятия госсектора. Отечественная система характеризуется повышенной безопасностью и защищенностью.