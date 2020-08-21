Sony показала первый ролик PlayStation 5. Особенности приставки

Компания Sony представила первый рекламный ролик, который полностью посвящен игровой приставке следующего поколения — PlayStation 5. Видео показывает захватывающий игровой процесс на новой консоли.

Рекламный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Sony и демонстрирует не только сам процесс игры, но и некоторые функции PS5. В конце ролика, показан новый беспроводной игровой контроллер DualSense с адаптивными курками.

Показана также поддержка объемного 3D-звука Tempest 3D AudioTech. Персонаж видео реагирует на звуки, что слышит со всех сторон, тем самым демонстрируя новую технологию. Это должно обеспечить игроку эффект погружения.

Дата релиза и цена на сегодняшний день остается неизвестной. На официальном сайте только указано, что выход PlayStation 5 должен состояться в конце 2020 года.