Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров из ОС

Microsoft признала проблему, из-за которой у пользователей в некоторых сборках ОС Windows исчезают принтеры.

Связанная с оборудованием ошибка возникала на Windows 10 в сборках 1903 или более ранних версиях, пишет издание BleepinComputer. Если подключить принтер через USB, а после этого выключить компьютер и освободить разъем от провода, то Windows ОС перестанет определять оборудование при следующем включении системы. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, заявили, что ошибка приводит к удалению принтеров из настроек после включения компьютера.

Microsoft подтвердила наличие бага. В компании отметили, что с ним могут столкнуться пользователи Windows 10 1903, Windows 10 1909 и Windows 10 2004. Microsoft заявила, что баг будет полноценно исправлен в одном из следующих обновлений системы. Пока же инженеры компании рассказали пользователям о временном решении этой проблемы — нужно извлечь USB-разъем принтера, затем выключить ОС, затем включить офисную технику, а только после этого запустить Windows.

Microsoft, как отметили журналисты, признала еще одну проблему, которая также связана с внешними устройствами. В частности, некоторые пользователи жаловались на выключение мониторов во время работы с Whiteboard и Microsoft Word. Этот баг специалисты компании также пообещали исправить.