Оружие против гиперзвуковых ракет разрабатывают в России

«Утро.ру» обратило внимание на то, что разрабатываемая система защитит важные гражданские и военные объекты. В частности, транспортные узлы, аэродромы, заводы, а также командные пункты и пусковые установки стратегических ядерных сил.

Главред портала Military Russia Дмитрий Корнев указал на слабое место современных ракет — они уточняют месторасположение цели на конечном участке полета. Таким образом, они становятся уязвимыми для комплексов радиоэлектронной борьбы.