21 января 2020, 12:46
«Ориентир времени для запуска высокоскоростного движения — 2026 год» — глава РЖД
Российские железные дороги активно создают высокоскоростные магистрали для поездов со скоростью 350-400 км/ч. Об этом сообщил портал «Политэксперт» со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова.
«Ориентир времени, который нам поставил президент для запуска высокоскоростного движения, — это 2026 год. … Все проектные работы уже сделаны, дорабатываем экономическую часть. Модель улучшается за счет внедрения инноваций. К 2026 году мы поедем нашим высокоскоростным составом по нашему участку Петербург — Москва — Нижний Новгород», — рассказал глава РЖД.
Тема высокоскоростных магистралей обсуждалась на Гайдаровском форуме, которые проводился в Москве 15–16 января.
До 2030 года РЖД планируют реализовать 20 проектов, которые включают в себя более 50 маршрутов со скоростным сообщением.