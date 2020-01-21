«Ориентир времени, который нам поставил президент для запуска высокоскоростного движения, — это 2026 год. … Все проектные работы уже сделаны, дорабатываем экономическую часть. Модель улучшается за счет внедрения инноваций. К 2026 году мы поедем нашим высокоскоростным составом по нашему участку Петербург — Москва — Нижний Новгород», — рассказал глава РЖД.

Тема высокоскоростных магистралей обсуждалась на Гайдаровском форуме, которые проводился в Москве 15–16 января.

До 2030 года РЖД планируют реализовать 20 проектов, которые включают в себя более 50 маршрутов со скоростным сообщением.