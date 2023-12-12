Эксклюзив 12 декабря 2023, 18:48 Организаторы раскрыли подробности о грядущей XX Премии Рунета Специальные награды вручат на XX Премии Рунета за вклад в развитие индустрии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Награды на предстоящей XX Премии Рунета вручат как в традиционных номинациях, так и в новой категории. Подробности о грядущем событии раскрыли организаторы и партнеры на специальной пресс-конференции.

В этом году одну из самых престижных отраслевых наград присудят, как и раньше, в шести основных номинациях, среди которых «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых» и другие. Также организаторы предусмотрели восемь специальных категорий — от «Подкастов и цифрового контента» до «Детского Рунета».

Реклама

Традиционно в рамках премии пройдет народное голосование. Пользователи выберут блогера года — самую влиятельную персону Рунета, которая внесла наибольший вклад в развитие российского сегмента Сети.

Нововведением юбилейной премии стало учреждение специальной награды. Организаторы выберут топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые, по мнению оргкомитета, внесли наибольший вклад в развитие интернет-индустрии в России за последние 20 лет.

Премия Рунета — награда лучшим компаниям, их проектам и мобильным приложениям. Национальная премия за вклад в развитие российского интернет-сегмента — единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Премия призвана как объединить игроков отрасли, так и выявить актуальные тенденции в развитии цифровых технологий. Лауреатов XX Премии Рунета наградят 15 декабря 2023 года.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в 2022 году рост экономики Рунета превысил прогноз почти втрое. Показатель составил 29% вместо ожидаемых 11%.