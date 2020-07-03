Орбиту МКС внепланово изменили. Станция могла столкнуться в космическим мусором

Скорректировать траекторию полета МСК смогли с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Так специалисты Центру управления полетами смогли исключить столкновение станции с космическим мусором.

«Центр управления полетами ЦНИИмаш 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — пояснили в госкорпорации. При этом все операции прошли в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что корпорация готовит новый экипаж из российских и американских космонавтов, которые отправятся на МКС уже осенью. Кроме основного состава, для полета готовят также и резервную группу. К таким мерам приходится прибегать из-за угрозы заражения коронавирусом. Кроме этого, скоро в российском сегменте МКС может появиться широкополосный интернет.