Орбиту МКС откорректировали перед стартом «Ракеты Победы»

В преддверии старта ракеты «Союз-2.1а», которая доставит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-14», провели корректировку орбиты станции. Все прошло штатно, без эксцессов.

«Осуществлена плановая коррекция орбиты МКС. Маневр проводился в автоматическом режиме с использованием корректирующих двигателей КД-1 и КД-2 служебного модуля „Звезда“ российского сегмента», — сообщил сайт Роскосмоса.

После корректировки минимальная высота орбиты станции над поверхностью Земли составляет 417,69 километра, а максимальная — 436,62 километра.

«Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-14» отправится к Международной космической станции рано утром 25 апреля. Ракета доставит на МКС запас топлива и газов, служебное оборудование и средства жизнеобеспечения. Ракету украсят логотипом 75-летия Победы, георгиевской лентой и изображениями орденов Великой Отечественной войны.