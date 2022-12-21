Технологии 21 декабря 2022, 09:20 Орбитальная миссия Vega-C сорвалась из-за поломки двигателя ракеты-носителя Европейская ракета-носитель Vega-C рухнула через две минуты из-за неисправного двигателя Unsplash

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Полет европейской легкой ракеты-носителя Vega-C оказался неудачным — она упала спустя две с лишним минуты после старта. Оператор запусков Arianespace сообщил в Twitter, что вышел из строя ее двигатель.

Ракету-носитель отправили на орбиту 21 декабря, в 02:47 (04:47 по московскому времени), с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спустя две минуты 27 секунд полета произошел сбой, и она упала. Специалисты Arianespace выяснили, что отказал двигатель Zefiro 40. Они проанализируют показания приборов и другие обстоятельства, чтобы понять причину срыва миссии.

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Vega-C должна была вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6 гражданского и военного назначения. Они пополнили бы группировку из двух аппаратов, которые запустили в апреле и августе. Спутники сделала крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus Defence and Space — подразделение Airbus Group из Германии.

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