  • Опубликованы результаты теста мощности нового iPhone

    03 сентября 2019, 15:51

    Андрей Иванов

    Новый iPhone 11 будет работать с примерно той же производительностью, как и прошлогодняя модель от инженеров из Купертино. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на результаты теста мощности.
    Опубликованы результаты теста мощности нового iPhone

    По данным проверки производительности при помощи приложения Geekbench, в одноядерном тесте новый смартфон набрал 5,4 тысячи баллов, а в многоядерном — 11,3 тысячи баллов. Прошлогодний iPhone ХR набрал 4,8 тысячи баллов в одноядерном тесте и 11,5 тысячи в многоядерном тесте.

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    Во втором случае предыдущая модель мощнее новой. Разработчик Geekbench Джон Пул рассказал MacRumors, что возможны некоторые искажения показателей из-за того, что в смартфоны встроена функция снижения производительности из-за перегрева.

    Новый iPhone оснастят шестиядерным процессором с частотой 2,6 гигагерца и четырьмя гигабайтами оперативной памяти.

    Также смартфон от Apple образца 2019 года получит двойную камеру с широкоугольным и зум-объективами.

    Презентация новых гаджетов Apple состоится 10 сентября. Вместе с обновленным iPhone Xr компания представит следующие iPhone Xs и Xs Max.