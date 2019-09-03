Опубликованы результаты теста мощности нового iPhone

По данным проверки производительности при помощи приложения Geekbench, в одноядерном тесте новый смартфон набрал 5,4 тысячи баллов, а в многоядерном — 11,3 тысячи баллов. Прошлогодний iPhone ХR набрал 4,8 тысячи баллов в одноядерном тесте и 11,5 тысячи в многоядерном тесте.

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Во втором случае предыдущая модель мощнее новой. Разработчик Geekbench Джон Пул рассказал MacRumors, что возможны некоторые искажения показателей из-за того, что в смартфоны встроена функция снижения производительности из-за перегрева.

Новый iPhone оснастят шестиядерным процессором с частотой 2,6 гигагерца и четырьмя гигабайтами оперативной памяти.

Также смартфон от Apple образца 2019 года получит двойную камеру с широкоугольным и зум-объективами.

Презентация новых гаджетов Apple состоится 10 сентября. Вместе с обновленным iPhone Xr компания представит следующие iPhone Xs и Xs Max.