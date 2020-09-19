Опубликованы первые «живые» фото PlayStation 5

«Живые» фотографии PlayStation 5 рядом со специальной линейкой, благодаря которой можно оценить габариты консоли, были опубликованы в Сети.

Снимки разместила на своем сайте национальная комиссия по коммуникациям Тайваня.

PS5 заметно крупнее первого поколения Xbox One и собственной PlayStation 3, пишет The Verge. Кроме того, как указано в материале, из-за внушительных габаритов могут возникнуть проблемы с расположением новинки в нише под телевизором. Разработчики, вероятно, подразумевали вертикальную установку консолей, но и специальная подставка для горизонтального размещения в комплекте с PlayStation 5 все-таки имеется.

На передней части консоли есть порты USB-A и USB-C, на задней панели расположены еще два «входа» USB-A.

Разъемы для сетевого подключения, питания и HDMI находятся на тыльной стороне приставки. Однако пока не ясно, где расположен слот расширения памяти NVMe. В материале издания указано, что скорее всего одна из боковых панелей будет съемной. По мнению авторов статьи, слот для подключения дополнительного SSD будет скрыт именно там.

Доступные с выходом PlayStation 5 новые игры будут стоить дороже. Среди них Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Destruction All Stars и другие. Если трехмерный платформер Astro’s Playroom от Japan Studio будет уже установлен на приставку бесплатно, то некоторые новинки будут доступны только после покупки.

Купить PlayStation 5 в России можно будет с 19 ноября. На выбор геймерам предложат две версии консоли: одну с дисководом, а другую без. «360» подсчитал, стоит ли переплачивать за возможность коллекционировать диски.