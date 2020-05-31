Опубликовано видео сборки салона МС-21-300

YouTube-канал «Авиации России» опубликовал видео, на котором можно увидеть, как происходит монтаж пассажирского салона в плотной компоновке на четвертом прототипе лайнера «Иркут» МС-21-300.

Данная модель еще не получила сертификат, для этого ей необходимо совершить около 350 полетов, прежде чем наладить поставки техники в другие города и страны. Ранее сообщалось, что испытания МС-21 с 22 апреля возобновлены в Жуковском, после паузы из-за пандемии. В работе сейчас находятся четыре таких самолета, два из них оснащены пассажирскими салонами в 163 и 211 кресел.

Гражданский лайнер МС-21 презентовали на выставке МАКС в августе прошлого года, производить его серийно планируется в 2021 году. Ожидается, что «Аэрофлот» первым закупит эти самолеты.