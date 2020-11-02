02 ноября 2020, 17:36
Опции контроля за сердцем будут доступны пользователям Apple в РФ
Новые функции контроля за здоровьем сердца станут доступны пользователям Apple Watch 4 и более новых устройств этой компании в России, информирует РИА «Новости».
У жителей нашей страны появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало еще два года назад. Отмечается, что оно было заблокировано в России.
При помощи этой опции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья. Результаты можно передать лечащему врачу, пишет «Газета.ru».
Согласно распоряжению Росздравнадзора, подобного рода приложения не эквивалентны медицинским устройствам. Новые функции запустят в РФ с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1.