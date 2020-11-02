Опции контроля за сердцем будут доступны пользователям Apple в РФ

У жителей нашей страны появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало еще два года назад. Отмечается, что оно было заблокировано в России.

При помощи этой опции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья. Результаты можно передать лечащему врачу, пишет «Газета.ru».

Согласно распоряжению Росздравнадзора, подобного рода приложения не эквивалентны медицинским устройствам. Новые функции запустят в РФ с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1.