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    02 ноября 2020, 17:36

    Опции контроля за сердцем будут доступны пользователям Apple в РФ

    Полина Петрова

    Новые функции контроля за здоровьем сердца станут доступны пользователям Apple Watch 4 и более новых устройств этой компании в России, информирует РИА «Новости».
    Опции контроля за сердцем будут доступны пользователям Apple в РФ

    У жителей нашей страны появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало еще два года назад. Отмечается, что оно было заблокировано в России.

    При помощи этой опции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья. Результаты можно передать лечащему врачу, пишет «Газета.ru».

    Согласно распоряжению Росздравнадзора, подобного рода приложения не эквивалентны медицинским устройствам. Новые функции запустят в РФ с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1.