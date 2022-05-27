«Опровергать переезд уже нет сил». Худавердян успокоил сотрудников «Яндекса»

Сотрудников «Яндекса» заверили, что компания не собирается переезжать из России. С очередным опровержением слухов выступил ее бывший управляющий директор Тигран Худавердян.

Выдержки из письма экс-топ-менеджера «Яндекса» привело РИА «Новости». Худавердян пообещал, что радикальных изменений приоритетов компании тоже ожидать не стоит.

«Тут опять новости про „весь Яндекс перевозят в Израиль“. Опровергать то, что там написано, уже нет сил», — пояснил он.

Худавердян напомнил, что основной бизнес «Яндекса» находится в России и странах СНГ. Компания строит планы по развитию по этим направлениям, а также продолжит деятельность в Африке, Латинской Америке, Израиле и других странах. Если в них удастся построить большой бизнес, то рядом с ним появятся и офисы.

«Да, поменялся контекст, но задачи, за которые мы брались, остаются актуальными», — заметил Худавердян.

СМИ и Telegram-каналы писали, что «Яндекс» намерен целиком эмигрировать в Израиль. Компания в ответ на появившуюся информацию заявила, что ее штаб-квартира останется в Москве.