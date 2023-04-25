25 апреля 2023, 07:31
Опрос показал отношение россиян к использованию ИИ в СМИ
Rambler&Co: более трети россиян считают использование ИИ в СМИ необходимым процессом
Россияне сочли, что использование искусственного интеллекта в СМИ — необходимый и закономерный процесс. Более пятой части респондентов видят в нейросетях будущее журналистики. Таков результат социсследования Rambler&Co, сообщило РИА «Новости».
«Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии ИИ, 38% респондентов считают его необходимым и закономерным процессом, но с ограничениями», — уточнили в исследовании.
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При этом 22% опрошенных выступают за запрет использования языковых моделей в СМИ. Почти столько же респондентов — 21% — считают, что нейросети будут все активнее использоваться в СМИ.
По мнению респондентов, ИИ смог бы успешно составлять заголовки или готовить к публикации новости спорта.
Ранее гендиректор компании-разработчика ИИ «А-Я эксперт» Роман Душкин завил, что для регулировки применения технологий ИИ в критичных сферах жизни необходимы ГОСТы.
Искусственный интеллект
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