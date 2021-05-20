Опрос показал, что 25% россиян продают старые смартфоны в соцсетях

Результаты совместного опроса сервиса «Объявления» «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe показали, что 25% жителей России продают старые смартфоны в социальных сетях, написала газета «Известия».

Отмечается, что чаще всего участники эксперимента постят объявления на специальных сервисах, а также спрашивают у друзей о желании приобрести гаджет. У пользователей «Объявлений» «ВКонтакте» есть возможность делиться своими предложениями в группах, сообщил iReactor.

Чаще всего так распространяют публикации о продаже телефонов компаний Apple и Huawei.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал смартфоны Apple. Он признался, что каждый раз, когда использует iPhone, чувствует себя так, словно попал в Средневековье. Как считает предприниматель, бизнес-модель Аррlе заключается в том, чтобы продавать устарелую технику по завышенной цене.

Он обратил внимание на статью New York Times, в которой утверждалось, что компания делится информацией о своих китайских пользователях с властями КНР, а также послушно удаляет весь неугодный с точки зрения руководства страны контент.