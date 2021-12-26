Определен лучший смартфон 2021 года

Популярный блогер Маркес Браунли, у которого более 15 миллионов подписчиков на YouTube-канале, главным смартфоном 2021 года назвал Samsung Galaxy S21 Ultra.

В опубликованном на канале видео, Браунли отметил, что этот смартфон — самый сбалансированный флагман на рынке. Блогер также не обошел стороной не очень высокую цену на устройство. Также Браунли перечислил лучшие смартфоны в других номинациях.

Так, лучшее устройство с большим экраном, по мнению автора канала, — Samsung Galaxy Z Fold 3. Как отметил блогер, у смартфона раскладывающийся до 7,4 дюймов экран, который упрощает его использование. iPhone 13 mini блогер назвал лучшим компактным устройством.

iPhone 13 Pro — главный камерофон, по мнению блогера. iPhone 13 Pro Max Браунли выделил среди смартфонов с лучшим аккумулятором. Блогер заметил, что этот аппарат больше суток может проработать на одной батарее.

За лучший дизайн и за самое серьезное улучшение по сравнению с предыдущим поколением был отмечен Samsung Galaxy S21 Ultra. Google Pixel блогер наградил за вклад в развитие индустрии. Складной аппарат Microsoft Surface Duo 2 Браунли назвал важным релизом уходящего года.

Ограничить продажу смартфонов в России, побоявшись санкций США, могут компании Apple и Samsung, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он отметил, что даже если США введут новые экономические санкции — в Россию продолжат поставлять смартфоны страны, находящиеся в конфронтации со Штатами, например, Китай.