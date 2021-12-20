Описывающий взаимоотношения робота и человека законопроект разработали в Совфеде

В России разработан комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Его автором стал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект отправлен для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры, отметил ТАСС. В пояснительной записке указано, что сейчас в стране нет специального законодательного регулирования, которое учитывало бы специфику применения технологий робототехники. При этом в некоторых странах первичное правовое регулирование применения робототехники уже есть, показывает анализ мирового опыта.

«Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер», — сказано в записке к документу.

Законопроект, в частности, дает определение понятию «робот». Кутепов предлагает выделить гражданских и служебных роботов. Деятельность первых будет направлена на реализацию частных интересов. Второй вид роботов — служебные — будет реализовывать интересы государства и общества. И те и другие роботы будут делиться на собственные подразделения.

Свыше трех тысяч специалистов со всей России прилетели в Сочи, чтобы подвести итоги Года для науки и технологий. Они приняли участие в Конгрессе молодых ученых, который прошел при поддержке Минобрнауки РФ. Медицина стала одним из основных направлений конгресса, по этой теме были представлены десятки изобретений. Например, кресло для реабилитации пациентов после инсульта или для детей с ДЦП.