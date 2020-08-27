Операторы связи откажутся от безлимитных тарифов

Российские сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Эксперты считают, что тенденция связана с падением их доходов при возросшем во время пандемии коронавируса потреблении услуг.

По данным газеты «Известия» осенью ожидается подорожание безлимитов на 15-20%. В частности, МТС с 27 августа оставляет прежнюю цену, но сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет интернета. С 26 августа Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета». «СберМобайл» с июля тарифицирует трафик соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.

В МТС пояснили «Известиям», что пользователи могут выбирать — останутся ли они на безлимите и будут платить больше на 50-75 рублей, либо перейдут на новый тариф с сохранением цены и уменьшением трафика до 30 Гб. В МТС уточнили, что примерно 75% абонентов безлимитных тарифов используют 12-15 Гб трафика ежемесячно. Иными словами, они платят за то, чем не пользуются.

Оператор Tele2 с 26 августа закрыл для подключения услугу «Очень много интернета». Она позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться безлимитным интернетом во время поездок по России. Оператор сообщил, что подобный трафик приводит к перегрузке сети, причем эта услуга востребована лишь частью абонентов.

Руководитель Content Review Сергей Половников сообщил «Известиям», что на решение отменить безлимит повлияли абоненты, которые во время самоизоляции намеренно «выкачивали» максимум и забивали каналы. Так поступали 10% абонентов, которые генерировали до 90% трафика. Канал оператора мобильной связи сильно ограничен, так как не предназначен передавать большие объемы данных. По мнению эксперта, пакета в 30Гб достаточно для того, чтобы смотреть видеоконтент, слушать музыку и серфить в Сети.

В мае «Мегафон» запустил тарифную сетку «Всегда на связи без переплат», позволяющий бесплатно общаться в мессенджерах даже при нулевом балансе.