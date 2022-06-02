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    02 июня 2022, 02:48

    Операторы предупредили о рисках утечки данных из-за правок в законопроект о связи

    Полина Созыкина

    Новая версия законопроекта о связи создает риск утечки данных клиентов мобильных операторов и влечет дополнительные расходы. Такое мнение РИА «Новости» высказали представители отрасли.

    Операторы предупредили о рисках утечки данных из-за правок в законопроект о связи

    Согласно новому законопроекту, пользователями единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов (ЕИС ПСА) кроме ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем станут силовые ведомства, кредитное бюро, операторы связи и коллекторы.

    «В условиях, когда государство активно развивает механизмы защиты персональных данных, создается информационная система, предполагающая передачу данных необоснованно широкому кругу лиц. <…> Есть риск, что не все из этих организаций смогут обеспечить высокий уровень безопасности данных для предотвращения утечек», — прокомментировали новый законопроект в пресс-службе «Мегафона».

    Другие мобильные операторы, «Tele2» и «Билайн», высказали похожую точку зрения. Они считают, что система-посредник создает дополнительную угрозу утечки информации.Это также потребует от операторов связи дополнительных вложений, что в нынешней ситуации «крайне нежелательно».