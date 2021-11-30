Операторы перестали подключать к безлимитному интернету новых клиентов

Мобильные операторы перестали подключать новых абонентов к тарифам с безлимитным интернетом. Ограничения коснулись новых клиентов. Об этом сообщил Forbes.

По данным издания, безлимитным интернетом пользуются около 30% абонентов, однако сотовым операторам невыгодно предоставлять такие услуги — некоторые клиенты тратят слишком много трафика.

Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщили изданию, что в их тарифах сейчас нет возможности подключить безлимитный мобильный интернет. При этом в «Мегафоне» уточнили, что клиент может обратиться в кол-центр после подключения тарифного плана и попросить оператора активировать безлимит.

В Tele2 отметили, что отказались от возможности подключать безлимитный интернет своим клиентам уже давно, с тех пор прошло много месяцев. Там уточнили, что не наблюдали спроса на такие тарифы. При этом в МТС отметили, что их клиенты могут активировать безлимит, но только на двух премиальных тарифах — ежемесячный платеж по каждому из них составляет более двух тысяч рублей.

При этом ограничения не распространяются на действующих абонентов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что возможность пользоваться безлимитом останется до тех пор, пока тариф не станет архивным. По его оценкам, основная масса клиентов (80%) тратят в месяц порядка 12 гигабайт мобильного интернета. Еще 10% расходуют в пределах 20 гигабайт, и 2% — более 100 гигабайт.