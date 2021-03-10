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    10 марта 2021, 12:55

    Операторы оценили возможности РКН по замедлению работы Twitter

    Нина Петлинова

    Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter с помощью специального оборудования. Его установили на сетях операторов связи в рамках закона «о суверенном Рунете». Теперь ведомство может замедлять работу социальной сети независимо от операторов.

    Операторы оценили возможности РКН по замедлению работы Twitter

    Об этом сообщил РБК со ссылкой на крупных провайдеров связи. Источники в двух таких компаниях пояснили, что Роскомнадзор способен самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter при помощи оборудования, которое операторов обязали установить в рамках закона «о суверенном Рунете».

    При этом в АО «ЭР-Телеком Холдинг» уточнили, что меры, которые предпринимает РКН, способны повлиять на загрузку видео и изображений в социальной сети.

    «Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент», — сообщили там.

    Закон «о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязал всех операторов России установить специальное оборудование, которое предоставил Роспотребнадзор. С его помощью в случае необходимости ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика. Им планировали пользоваться при возникновении угроз целостности и безопасности работы интернета, а также для ограничения доступа к запрещенным в стране ресурсам.