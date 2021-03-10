Операторы оценили возможности РКН по замедлению работы Twitter

Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter с помощью специального оборудования. Его установили на сетях операторов связи в рамках закона «о суверенном Рунете». Теперь ведомство может замедлять работу социальной сети независимо от операторов.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на крупных провайдеров связи. Источники в двух таких компаниях пояснили, что Роскомнадзор способен самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter при помощи оборудования, которое операторов обязали установить в рамках закона «о суверенном Рунете».

При этом в АО «ЭР-Телеком Холдинг» уточнили, что меры, которые предпринимает РКН, способны повлиять на загрузку видео и изображений в социальной сети.

«Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут не загружаться изображения или видеоконтент», — сообщили там.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязал всех операторов России установить специальное оборудование, которое предоставил Роспотребнадзор. С его помощью в случае необходимости ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика. Им планировали пользоваться при возникновении угроз целостности и безопасности работы интернета, а также для ограничения доступа к запрещенным в стране ресурсам.