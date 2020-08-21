facebook_pixel
    21 августа 2020, 19:33

    Операторам связи предложили протестировать первое отечественное оборудование для 5G

    Арина Гудилова

    Российским сотовым операторам предложили опробовать первое российское оборудование для 5G. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, пишет ТАСС.
    Операторам связи предложили протестировать первое отечественное оборудование для 5G

    «Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО „Цифровая экономика“ по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок», — сообщил он.

    По словам замглавы Минкомсвязи, операторы заинтересовались и сейчас изучают данное предложение. Иванов допустил, что использование отечественных разработок может сдвинуть сроки внедрения высокоскоростных сетей до полутора лет.

    К тому же скорейшему внедрению 5G препятствует получение необходимых диапазонов частот, в том числе самого перспективного — 3,4-3,8 ГГц, отменил Иванов. Он добавил, что сейчас ведомства рассматривают в качестве основных диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, и 4,4-4,99 ГГц.

    В середине июня требование о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании АНО «Цифровая экономика» было заблокировано рабочей группой. Операторы связи утверждают, что это вызовет существенное отставание от мировых лидеров.

    Новости SMI.FM