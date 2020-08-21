Операторам связи предложили протестировать первое отечественное оборудование для 5G

«Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО „Цифровая экономика“ по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок», — сообщил он.

По словам замглавы Минкомсвязи, операторы заинтересовались и сейчас изучают данное предложение. Иванов допустил, что использование отечественных разработок может сдвинуть сроки внедрения высокоскоростных сетей до полутора лет.

К тому же скорейшему внедрению 5G препятствует получение необходимых диапазонов частот, в том числе самого перспективного — 3,4-3,8 ГГц, отменил Иванов. Он добавил, что сейчас ведомства рассматривают в качестве основных диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, и 4,4-4,99 ГГц.

В середине июня требование о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании АНО «Цифровая экономика» было заблокировано рабочей группой. Операторы связи утверждают, что это вызовет существенное отставание от мировых лидеров.