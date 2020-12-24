Операторам связи в России разрешили создать совместное предприятие по 5G

«Ростелекому», МТС, «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») и «Мегафону» разрешили создать совместное предприятие для развития 5G в России. Ходатайство по этому вопросу согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Одновременно с этим ФАС предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли, говорится на сайте службы.

«ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условия предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи. Это компании, которые арендуют инфраструктуру других операторов, но продают услуги под своим брендом.

С января по сентябрь 2020 года мобильный трафик в России вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это четверть (27%) всего интернет-трафика в стране. Согласно статистике Минцифры, в 2019 году объем мобильного интернета составил 10,9 миллиарда гигабайт. В этом году он вырос до 16,2 миллиарда гигабайт. Общий объем скачанного и сгенерированного интернет-трафика за январь–сентябрь 2020 года составил 59,9 миллиарда гигабайт.