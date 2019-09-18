Оператор Wi-Fi в метро по ошибке призвал россиян спасать страну

Пользователи приложения оператора Wi-Fi в российском общественном транспорте получили уведомления с призывом «спасать Россию». При чем в пресс-службе «МаксимаТелеком» отметили, что хакеры тут не при чем.

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«Приложение MT_FREE не было взломано. Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм», — рассказали агентству «Москва» в компании.

После инцидента специалисты закрыли рассылку и сейчас выясняют, как могло появится уведомление со словами — «Гай-гуй спасай Россию!». Подписчики увидели этот текст днем 18 сентября и поделились скриншотами в Сети. Причем всем пришло не одно оповещение, а сразу несколько.

Оператор «МаксимаТелеком» принес пользователям извинения и пообещал разобраться в ситуации с сообщениями.