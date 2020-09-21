Оператор наружной рекламы получил премию за трансляцию послания президента Федеральному собранию

Федеральный оператор наружной рекламы Maer победил в рамках премии «Лучшие социальные проекты России — 2020» в категории «Социальная и социально ориентированная реклама».

Жюри премии отметило работу компании Maer во время трансляции главных тезисов послания президента России Федеральному собранию. В этом году уличные цифровые экраны впервые вели трансляцию выступления в крупнейших городах России. Эксперты назвали 2020-й годом создания в России нового СМИ, которое способно доводить до внешней аудитории информацию о важнейших событиях в жизни государства в онлайн-режиме.

Это уже вторая награда, которую Maer получил за технически сложный проект. До этого реализацию идеи с цитатами президента удостоили награды в рамках премии «Медиаменеджер России — 2020».

«Мы видим, что в обществе растет запрос на сопереживание ценностям, которые формируют наш культурный код. Цифровая наружная реклама быстро реагирует на такой спрос: мы показываем и событийный контент, но который способен вдохновить, объединить и сплотить людей. Реклама не только отражает социальную повестку, но и влияет на нее, закрепляя в общественном сознании нравственные нормы», — заявил основатель и генеральный директор Maer Константин Майор.

Наши цифровые экраны с их многомиллионной аудиторией — уникальная площадка для подобных проектов. Это часть программы устойчивого развития нашей компании и нашей страны, и спасибо нашим партнерам, которые помогают нам создавать добрые проекты Константин Майор.

В 2020 году медиахолдинг Maer провел не только трансляцию тезисов Путина, но и ряд других социальных видеокампаний. В их числе проект к годовщине снятия блокады Ленинграда, посвященный подвигам советских солдат и офицеров при прорыве блокады; акция взаимопомощи #МыВместе — антивирусный проект, который рассказывал россиянам о симптомах и профилактике коронавируса.

Кроме того, Maer провел онлайн-трансляцию виртуального шествия «Бессмертного полка» 9 мая, акцию «Красная гвоздика» для поддержки ветеранов, которые пострадали в боевых действиях, фотопроект «75 правил жизни победителей», рассказывающий истории, жизненный путь и достижения более 250 ветеранов Великой Отечественной войн, а также благотворительную акцию фонда Хабенского «Уроки добра» к 1 сентября.