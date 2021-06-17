Opera отключила свой VPN в России

Компания Opera отключила сервисы VPN в своих браузерах на территории России. Об этом старший менеджер по связям с общественностью Opera Юлия Синдзелорц сообщила «Российской газете».

«Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров», — заявила представитель компании.

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах, но это не помешает ей оставаться приверженной защите конфиденциальности пользователей. В компании напомнили, что Opera предлагает юзерам защиту от отслеживания, блокирует вредоносные сайты и поддерживает протокол «DNS поверх HTTPS».

«Opera готова к открытому диалогу о безопасности пользователей в интернете», — сообщила Синдзелорц.

Роскомнадзор в четверг ввел ограничения на использование сервисов Opera VPN и VyprVPN в России. Ограничения не коснутся российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, написала «Газета.ru».

VPN-сервисы используются для обхода блокировок и посещения запрещенных сайтов.