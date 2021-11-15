facebook_pixel
    15 ноября 2021, 13:06

    Опасную уязвимость обнаружили в процессорах Intel

    Процессоры Intel оказались уязвимыми для хакеров

    Полина Гребенщикова

    Специалисты компании Positive Technologies обнаружили опасную уязвимость в процессорах Intel. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Речь идет о процессорах Intel Pentium, Celeron и Atom на платформах 2016, 2017 и 2019 годов. Из-за уязвимости в безопасности хакеры могут активировать отладочный режим работы процессора, который должен быть доступен только разработчикам. После этого мошенники могут получить доступ к данным пользователей, а также внедрить в устройство вирусные программы.