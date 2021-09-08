Apple анонсировала 14 сентября онлайн-презентацию нового iPhone

Американская корпорация Apple сообщила, что представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок на онлайн-презентации 14 сентября. Трансляция начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (Калифорния).

Как сообщается, посмотреть презентацию можно будет на сайте Apple, на YouTube-канале компании и через приложение Apple TV.

По информации Bloomberg, компания представит четыре новых iPhone. Они сохранят свои размеры, но получат улучшенные камеры и в них появятся процессоры A15. Возможно, в гаджеты встроят возможность отправлять сообщения и звонить в экстренных ситуациях через спутник в зонах без покрытия сотовых сетей.

Компания также представит часы Apple Watch с более широкими, обновленные версии наушников AirPods и ноутбуков MacBook Pro.

На днях в компании Apple сообщили о переносе запуска новой функции проверки фотографий в iCloud для защиты детей от жестокого обращения.