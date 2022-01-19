Онлайн-конференцию итальянских политиков прервал порнографический ролик

Онлайн-конференцию итальянских политиков, которая проводилась 17 января в Zoom, прервал порнографический ролик. Анимацию для взрослых включил некто с ником Алекс Спенс, написал The Gamer.

Конференцию организовал лауреат Нобелевской премии Джорджо Паризи, к ней подключились несколько сенаторов. Алекс Спенс вошел в «комнату» уже после начала собрания и начал внезапно транслировать запись с эротическим содержанием.

В первом ролике фигурировала героиня Тифа Локхарт, а во втором сыграла Xiangling — персонаж Genshin Impact. Сенаторы испуганно вскрикнули, и только спустя некоторое время Алекса удалось выгнать из собрания.

Издание отметило, что подобные случаи происходят не впервые. После того как Zoom стал излюбленным местом для проведения видеоконференций, участились вот такие ситуации кибервандализма. Именно те случаи, когда хакер врывается в чужую беседу и занимает экран докладчика, начиная демонстрировать на нем контент, не относящийся к теме и часто запрещенный, называют Zoombombing.