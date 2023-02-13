Технологии 13 февраля 2023, 15:07 Онлайн-дейтинг без ограничений подарят абонентам Yota в День всех влюбленных Unsplash

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Мобильный оператор Yota изучил, когда пользователи наиболее часто заходят на популярные сервисы для онлайн-знакомств, и сделал доступ к ним безлимитным с 13 по 15 февраля. В эти дни россияне смогут пользоваться Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба» без оглядки на потраченный трафик.

Анализ обобщенных данных о трафике показал, что популярность дейтинг-приложений в России постоянно растет. Активней всего партнеров ищут летом — в июле и августе, перед Новым годом — в ноябре и декабре, перед Днем всех влюбленных. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

Специалисты также выяснили, что чаще всего россияне находят время для онлайн-знакомств в будни, в выходные число пользователей сокращается на 12%. В среднем они проводят в приложениях по 23 минуты в день. Дольше других остаются жители Чукотки и Краснодарского края — на них приходится по 27 и 26 минут соответственно.

Чаще всего в онлайн-пространстве знакомятся жители Москвы и Подмосковья (12,2%), чуть меньше среди любителей онлайн-дейтинга петербуржцев и жителей Ленинградской области — 4,3%. Далее следуют жители Башкирии, Новосибирской области и Краснодарского края. Реже всего пару в Сети ищут жители Норильска и Чукотки.

Yota решила сделать своим абонентам праздничный подарок — безлимит на Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба» с 13 по 15 февраля. При этом пользователи могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не станет расходовать пакет, или настроить тариф исходя из собственных предпочтений и добавить бесплатный трафик на другие приложения и категории.