Технологии 16 января 2023, 17:50 «Она будет извечной». Аналитик — о борьбе с дипфейками

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обсудил с ИА НСН планы соцсети «ВКонтакте» разработать сервис, который будет распознавать фейки на видео и фото.

«Это борьба меча и щита, она будет извечной. Если у нас появляются дипфейки, то должны быть программы, которые позволяют их распознавать и сообщать об этом»», — подчеркнул специалист.

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Он усомнился, что в этой борьбе определится однозначный победитель, поскольку как только возникнет сервис, способный выявлять подделку, то тут же появится алгоритм, который позволит обойти работу подобных программ. По словам Муртазина, на сегодняшний день качество фальшивок таково, что они близки к реальности.

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«По сути, когда вы видите фотографию, вы не можете сказать, реальное это фото или монтаж. В течение трех-четырех лет появятся подобные возможности для видео, и проблема встанет в полный рост, потому что нас заполонит огромное количество дипфейков», — добавил собеседник информагентства.