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    23 ноября 2020, 12:20

    Омский студент пожаловался губернатору на плохой интернет, сидя на дереве

    Полина Петрова

    Студент Института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору Омской области Александру Буркову с жалобой на плохой интернет. Во время съемки молодой человек сидел на березе, информирует ОТР.
    Омский студент пожаловался губернатору на плохой интернет, сидя на дереве

    Парень сообщил, что проживает в селе Станкевичи. Только на высоте восьми метров он может выйти в Сеть, чтобы посещать лекции во время удаленного обучения.

    «Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу, тут высота восемь метров, вот сейчас я примерно на такой высоте, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», — подчеркнул студент.

    Дудоладов рассказал журналистам, что в Министерстве связи Омской области ему предложили «ходить на дорогу и там пользоваться телефоном».

    По последним данным, Бурков встретился с молодым человеком и обещал наладить связь в селе. Помимо прочего, он пригласил студента в общественный совет, чтобы помочь региону решить проблему цифрового неравенства.