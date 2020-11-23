Омский студент пожаловался губернатору на плохой интернет, сидя на дереве

Парень сообщил, что проживает в селе Станкевичи. Только на высоте восьми метров он может выйти в Сеть, чтобы посещать лекции во время удаленного обучения.

«Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу, тут высота восемь метров, вот сейчас я примерно на такой высоте, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», — подчеркнул студент.

Дудоладов рассказал журналистам, что в Министерстве связи Омской области ему предложили «ходить на дорогу и там пользоваться телефоном».

По последним данным, Бурков встретился с молодым человеком и обещал наладить связь в селе. Помимо прочего, он пригласил студента в общественный совет, чтобы помочь региону решить проблему цифрового неравенства.