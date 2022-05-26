Около 90% разработчиков Nash Store оказались российскими специалистами
Компания «Цифровые платформы» создала магазин приложений Nash Store. Большинство сотрудников организации являются российскими специалистами, сообщил «360» директор по проектам Владимир Зыков.
«У нас порядка 90% разработчиков из России. Мы, в первую очередь, для России нацелены. В российском рынке заинтересованы и разработчики, и владельцы приложений из других стран. К нам поступает очень много вопросов из Китая, к нам поступают вопросы из Белоруссии, из Казахстана, Таджикистана, других стран бывшего Советского союза», — отметил Зыков.
По его словам, запросы из других стран касаются разработки сервиса на их языках. Пока этот вопрос находится в проработке.
«Что касается того, как в целом обстоят дела с российскими разработчиками, то вот на днях буквально Минсвязи объявили о том, что 80% сим-карт, которые уехали из России в начале февраля, вернулись. Министерство намекает на то, что 80% разработчиков, которые уехали, вернулись», — подчеркнул директор по проектам.
Он добавил, что этих людей можно понять, так как многие уехали из России на эмоциях. Позже специалисты поняли, что из-за санкций ничего страшного не произошло.
«Как жили в условиях санкций, так и живем. Да, может быть, в более жестких условиях санкций, но в целом с жизнью все хорошо у нас. Поэтому многие вернулись, понимая, что они пока не знают, что там делать за границей, куда идти и как там функционировать», — пояснил Зыков.
Остальные остались за границей, так как лишились возможности работать с иностранными рынками в части приема платежей.