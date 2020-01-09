Ограничение комментариев к постам появится в Twitter

Пользователи Twitter уже в этом году смогут воспользоваться новой функцией. Соцсеть введет возможность ограничивать круг людей, которые смогут оставлять комментарии под постом.

«Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, общаясь в Twitter, предоставляя им больше контроля над обсуждениями, которые они начинают», — сказано в сообщении соцсети.

Сотрудники Twitter также добавили, что в начале 2020 года будут экспериментировать с различными вариантами ответов на твиты.

Как пишет издание The Verge, первой об экспериментах соцсети заявила директор по управлению продуктами Twitter Сюзанн Си. Во время конференции в Лас-Вегасе она рассказала, что пользователи смогут ставить различные уровни доступа к своим твитам. Например, появится возможность установить глобальный доступ, доступ для группы или избранных пользователей. Также предусмотрены твиты-заявления.

Пользователям будут видны все типы твитов, но оставить комментарий далеко не все. Ожидается, что новая функция будет введена к концу 2020-го.

Несмотря на то, что скоро Twitter введет ограничение, самому доброму мему с котиками это не помешало собрать множество комментариев и умилить пользователей по всему миру. Хвостатые и «фужерчики» никого не оставили равнодушными.