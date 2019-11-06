Огнестрел против летучек. Росгвардия хочет превратить «запрещенные» дроны в мишени

Росгвардия добивается права сбивать беспилотники над охраняемыми объектами с помощью огнестрельного оружия. Это вызвано высокой стоимостью средств радиоэлектронной борьбы, заявили в ведомстве. В свою очередь, в Минтрансе предложили запретить беспилотным аппаратам летать над толпами людей. Подробности — в обзоре «360».

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Представители Росгвардии, Минтранса и ФСБ выступили на круглом столе в Госдуме, на котором обсуждался законопроект, позволяющий спецслужбам пресекать полеты дронов над толпами людей и местами проведения спецопераций. В сентябре документ был принят в первом чтении, на очереди основное второе и завершающее третье.

Авторы поправок ко второму чтению документа считают, что коптеры нужно принудительно сажать, подавляя их радиосигнал. Однако в Росгвардии заявили, что это слишком дорого.

«В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА… колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает», — заявил на слушаниях замглавы Росгвардии Олег Борукаев, сообщил «Интерфакс».

По его словам, если устанавливать на все охраняемые объекты технические средства борьбы, требуемая сумма будет «разрушительной для всех федеральных органов исполнительной власти».

Также замдиректора Росгвардии отметил, что существуют летательные аппараты, которые нельзя поймать электронными устройствами. Кроме того, беспилотники постоянно совершенствуются, что выльется в бесконечный рост стоимости средств борьбы с ними.

«Он идет по программе, у него нет управления внешним пилотом, и кроме как оружием и боевой техникой его полет не пресечь», — уверен Борукаев.

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Представитель Росгвардии подчеркнул, что выходом из этого положения станет «применение оружия и боевой техники» против квадрокоптеров, сообщило РИА «Новости».

Замглавы спецслужбы уточнил, что с 2017 года беспилотники более 50 раз нарушали воздушное пространство над важными гособъектами.

При этом Росгвардия задерживает «менее 20-30%» тех, кто запускает коптеры-нарушители.

«А тех данных, которые мы передаем в Росавиацию, недостаточно для закрепления самого состава правонарушения», — посетовал Борукаев, сообщил ТАСС.

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На круглом столе «Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности» также выступили представители Минтранса и ФСБ.

В Минтрансе выступили за то, чтобы ввести временные запретные зоны «над массовым скоплением людей, над какими-то мероприятиями».

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Также ведомство готовит пакет законопроектов по правилам разработки, производства и сертификации беспилотных летательных аппаратов, сообщил замминистра Александр Юрчик.

Представитель ФСБ, со своей стороны, не согласился с предложением Минтранса оперативно информировать владельцев дронов о запретных зонах.

«Принцип оперативно-разыскной деятельности — это конспирация», — заявил глава договорно-правового управления ФСБ Василий Шелег.

А уведомление, по его словам, этот принцип нарушает.

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Ранее глава компании «Аэрокон», эксперт по БПЛА Эдуард Багдасарян рассказывал «Коммерсанту», как именно в настоящее время сбивают дроны.

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Для этого используют устройства, создающие помехи в GPS-диапазоне.

«Все гражданские аппараты и большинство военных коптеров ориентируются по GPS или ГЛОНАСС. Происходит потеря ориентации, и коптер падает», — сообщил эксперт.

Средства противодействия могут представлять собой «специально направленные антенные системы», которые устанавливаются на зданиях или автомашинах.

Также у спецслужб есть «ружья с направленным лепестком радиосигнала», добавил Багдасарян.

Он также сказал, что не видит в законопроекте «криминала или наезда на отечественный рынок беспилотников».

С 27 сентября владельцы беспилотников в России обязаны зарегистрировать аппарат в Росавиации. Для каждого полета по закону необходимо получать разрешение властей.