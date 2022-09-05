Технологии 05 сентября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

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Viber Официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России представили на полях ВЭФ Официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России представили в рамках ВЭФ Генеральная прокуратура Российской Федерации

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Официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России представили в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Благодаря постоянно расширяющемуся спектру возможностей для взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества стало доступно официальное мобильное приложение», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

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Сервис, как указано, имеет большой потенциал для работы с бизнесменами. Сейчас с его помощью можно отправить сообщение на «Прямую линию для предпринимателей», а также пожаловаться на нарушение прав, записаться на прием в органы прокуратуры, воспользоваться Единым реестром проверок или Сводными планами проверок.

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В рамках работы стенда Генеральной прокуратуры Российской Федерации представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой. Также у них будет возможность оставить официальные обращения и в интерактивном режиме ознакомиться с функционалом мобильного приложения Генпрокуратуры России.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

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