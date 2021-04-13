СМИ: создание национальной орбитальной станции одобрили в России

Создание независимой российской орбитальной станции одобрили на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое президент России Владимир Путин проводил из Энгельса. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, строительство новой станции РОСС начнется в ближайшее время. Завершить работы планируется до 2025 года, когда проведут консервацию старого сегмента МКС.

В ноябре прошлого года заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что к 2025 году количество поломок на МКС станет критическим, поэтому дальше эксплуатировать станцию нецелесообразно.

При этом он отметил, что дальнейшее решение о судьбе проекта примут на уровне правительства по согласованию с иностранными партнерами, которые участвуют в программе МКС. По словам Соловьева, срок эксплуатации станции заканчивается в 2024 году, но Москва ведет переговоры о продлении этого срока до 2030 года.

Тогда же РКК «Энергия представила проект национальной космической станции. Она будет состоять из трех или семи модулей, где разместится экипаж от двух до четырех космонавтов. Предполагается, что модули будут заменяемыми, а экипаж станет работать в вахтовом режиме.

Окончательного решения о создании такой станции тогда не приняли. Сам Владимир Соловьев уже в апреле этого года заявил, что программа работы МКС все же начнут завершать, чтобы окончательно свернуть к 2030 году.

Заместитель руководителя летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко отметил, что в ходе переговоров приняли решение о продлении срока работы станции до 2028 года.