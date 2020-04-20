Одномоторным самолетам дадут шанс долететь до места с отказавшим двигателем
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин рассказал РИА «Новости», в качестве базы для воплощения идеи в жизнь возьмут ВК-800. Этот газотурбинный авиационный двигатель создают на Уральском заводе гражданской авиации.
«Сейчас есть идея на базе ВК-800 <…> сделать гибридную силовую установку — интегрировать электродвигатель с редуктором и турбиной», — пояснил Гордин. По его словам, новшество позволит обеспечить самолету так называемое долетное время.
У моторов однодвигательных машин критерии надежности выше, чем у двухдвигательных. А интеграция двух двигателей — газотурбинного и электрического — может существенно упростить задачу. При таких условиях есть вероятность внедрить схему, когда при отказе основного двигателя работу силовой установки обеспечивает аварийный источники. Благодаря этому посадка будет безопасна.
В качестве аварийных можно использовать неперезаряжаемые источники электроэнергии. Гордин пояснил, что у них большая емкость на единицу массы по сравнению с аккумуляторами.
При этом в России уже есть прототип электрического авиадвигателя. Его испытания в полете намечены на 2020 год.