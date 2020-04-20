Одномоторным самолетам дадут шанс долететь до места с отказавшим двигателем

Самолет с отказавшим двигателем можно будет посадить на аккумуляторах. Российские специалисты намерены для этого создать гибридную силовую установку. Она обеспечит долетное время.

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин рассказал РИА «Новости», в качестве базы для воплощения идеи в жизнь возьмут ВК-800. Этот газотурбинный авиационный двигатель создают на Уральском заводе гражданской авиации.

«Сейчас есть идея на базе ВК-800 <…> сделать гибридную силовую установку — интегрировать электродвигатель с редуктором и турбиной», — пояснил Гордин. По его словам, новшество позволит обеспечить самолету так называемое долетное время.

У моторов однодвигательных машин критерии надежности выше, чем у двухдвигательных. А интеграция двух двигателей — газотурбинного и электрического — может существенно упростить задачу. При таких условиях есть вероятность внедрить схему, когда при отказе основного двигателя работу силовой установки обеспечивает аварийный источники. Благодаря этому посадка будет безопасна.

В качестве аварийных можно использовать неперезаряжаемые источники электроэнергии. Гордин пояснил, что у них большая емкость на единицу массы по сравнению с аккумуляторами.

При этом в России уже есть прототип электрического авиадвигателя. Его испытания в полете намечены на 2020 год.